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З початку доби на фронті відбулося 65 боєзіткнень: найактивніше окупанти діють на Покровському і Курахівському напрямках

Катерина Ганжа
22 вересня, 2024 неділя
17:02
Війна з Росією зсу артилерія

Від початку доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Окупанти активно діють на Покровському і Курахівському напрямках. Українські захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.

"Артилерійських обстрілів противник завдав по Брускам, Малушиному, Павлівці, Журавці, Великій Писарівці та Бояро-Лежачам; під ударами авіації опинилися Есмань, Біловоди, Журавка, Бувалине та Яструбщина. Також, за наявною інформацією, противник завдав десять авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши 12 КАБів", - зазначили в Генштабі.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки у районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до українських позицій в районах Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. П’ять атак противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано десять боєзіткнень. У райони Куп’янська, Куп’янська-Вузлового та Першотравневого окупанти загалом скинули дев’ять авіабомб.

Агресор збільшив кількість атак до п’яти на Лиманському напрямку. Відбулися бойові дії поблизу Чернещини, Дружелюбівки, Новосадового та Діброви. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорвати українську оборону в районі Виїмки. Ситуація контрольована. Також окупанти завдали авіаударів керованими авіаційними бомбами по районам Іванівців, Свято-Покровського та Слов’янська.

На Краматорському напрямку укарїнські захисники продовжують відбивати дві атаки окупантів біля Калинівки та Кліщіївки. Поблизу Григорівки та Ступочків п’ять ворожих атак вже зупинено. Противник застосовував некеровані авіаційні ракети по Ступочках.

На Торецькому напрямку за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації російські військові чотири рази атакували у районах Дачного, Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Точиться бій поблизу Торецька.

Найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Там за сьогодні 21 раз розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у шести локаціях в районах Новоторецька, Гродівки, Новогродівки та Маринівки. Авіація окупантів била протягом дня НАРами у бік Олександрополя.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Гірника, Цукуриного, Желанного Другого та Катеринівки відбито шість штурмів, також тривають чотири боєзіткнення поблизу Костянтинівки та Гірника.

На Времівському напрямку агресор атакує неподалік Вугледару та Водяного, наразі триває чотири боєзіткнення. Також ворожа авіація завдала ударів біля Богоявленки, Урожайного і Рівнополя.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних дій окупантів за сьогодні не відзначено. Противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціям наших військ та населеним пунктам.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили один штурм ворога.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу, додають у Генштабі.

  • За минулу добу на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 1500 своїх військових. Також Сили оборони ліквідували низку одиниць ворожої техніки.
Теги:
Україна
Росія
Краматорськ
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Покровськ
Торецьк
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