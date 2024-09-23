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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Сили оборони за добу ліквідували 16 танків, 81 артсистему і понад 1300 військових армії РФ

Сили оборони за добу ліквідували 16 танків, 81 артсистему і понад 1300 військових армії РФ

Світлана Кравченко
23 вересня, 2024 понедiлок
07:45
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила десятки одиниць своєї техніки, а також щонайменше 1330 військових

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 643 7500 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 8784 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 252 (+30) од,
  • артилерійських систем – 18 414 (+81) од,
  • РСЗВ – 1197 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 949 (+0) од, 
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 699 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 102 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3145 (+1) од.

Дані уточнюються

Теги:
Росія
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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