Атомний підводний човен США з крилатими ракетами на борту прибув до Південної Кореї
Сили оборони за добу ліквідували 16 танків, 81 артсистему і понад 1300 військових армії РФ
Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила десятки одиниць своєї техніки, а також щонайменше 1330 військових
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 643 7500 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8784 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 252 (+30) од,
- артилерійських систем – 18 414 (+81) од,
- РСЗВ – 1197 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 699 (+71),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 102 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3145 (+1) од.
Дані уточнюються
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