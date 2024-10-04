Ворог частково змінив тактику: у бригаді НГУ "Кара-Даг" розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. 15-та бригада НГУ "Кара-Даг" перебуває на напрямку міста Селидове і тримає рубежі оборони. Ситуація стабільно контрольована, але напружена. Ворог не полишає спроб здійснити атаки на наші позиції, проводячи прориви малими групами піхоти, але їх вчасно знищують на підступах", - наголосив Міловідов.

За словами пресофіцера 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг", останніми днями спостерігається нарощування темпів із застосуванням броньованої техніки. Були випадки використання танків, МТ-ЛБ, бойових машин піхоти.

"Це, швидше за все, була розвідка боєм. Значно посилилася контрбатарейна боротьба. Ворог підтягнув артилерійські системи ближче до лінії бойового зіткнення та використовує більшу кількість FPV-дронів", - зауважив Міловідов.

Пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" також додав, що ворог частково змінив тактику після того, як намагався активно наступати широким фронтом і був зупинений на початку вересня. Лінія була стабілізована Силами оборони України.

"Росіяни частково перекинули резерви на більш важливі ділянки. На напрямку Селидового ситуація більш-менш стабільна, на Вугледарі складніше. Ворог зменшив кількість живої сили й точково намагається просуватися на найбільш значущих для себе ділянках. Це свідчить про цілеспрямоване перекидання резервів на окремі ділянки фронту, але водночас ворог не полишає спроб тиснути й на інших напрямках", - резюмував Міловідов.