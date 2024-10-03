Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення: ворог найактивніший на Курахівському та Покровському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення: ворог найактивніший на Курахівському та Покровському напрямках

Ольга Бабишена
3 жовтня, 2024 четвер
17:09
Війна з Росією на фото ситуація на фронті

Російські окупанти від початку доби четверга, 3 жовтня, 73 рази атакували позиції Сил оборони: найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках

Зміст

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00. 

Від російських артилерійських обстрілів потерпають прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини – постраждали населені пункти Семенівка, Клюси, Покровка, Біловоди, Ободи, Дружба, Тимофіївка. Під авіаудари потрапили Катеринівка, Волфине, Комарівка, Білопілля, Річки, Хотінь, Яструбине, Іскрисківщина.

Відомо, що за сьогодні російська авіація скинула одну керовану авіаційну бомбу на територію Курської області РФ.  

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи поблизу Черкаської Лозової, Стариці та Бочкового скинули десять керованих авіаційних бомб.  

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Синьківки, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Першотравневого та Вишневого.  

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське та Дронівка. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили п’ять з дев’яти ворожих атак. Бої тривають. Некерованими авіаційними ракетами терористи обстріляли Новоєгорівку та Серебрянський ліс.  

Тривають бої на Сіверському напрямку, супротивник атакував поблизу Спірного. Ворожий штурм успішно відбито нашими оборонцями.  

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії поблизу Андріївки, Білої Гори та Ступочок. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши в районі населеного пункту Часів Яр 11 КАБів.  

Наразі на Торецькому напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Ворог атакував біля населеного пункту Торецьк. Наші захисники дають гідну відсіч, всі атаки зупинено. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка та Клебан-Бик.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 20 атак позицій наших захисників в районах Сухої Балки, Гірника, Новоторецького та Крутого Яру. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 18 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Основні зусилля окупанти зосередили біля Миколаївки та Селидового, де зафіксовано сім та п’ять боєзіткнень відповідно.

На Курахівському напрямку відбулось 18 боїв. Загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового та Катеринівки. П’ять боїв досі тривають.

На Времівському напрямку загарбники тричі йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Максимівки та Богоявленки, біля якої боєзіткнення триває до цього часу.

На Оріхівському напрямку окупанти провели дві атаки біля Новоданилівки та Кам’янського. 

На інших напрямках, на даний час, ворог активних дій не вів.

  • Протягом минулої доби, 2 жовтня, російська окупаційна армія втратила 1150 військових. Сили оборони ліквідували 6 ворожих танків і 37 артилерійських систем
Теги:
Україна
Росія
військові
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Сергій Наєв
Автор Артем Лагутенко
1 жовтня, 2024 вiвторок
"Перш ніж наступати, ми маємо вичерпати ресурси ворога": генерал-лейтенант Наєв про можливість контрнаступу
тюрма
Автор Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2024 вiвторок
В Україні до 10 років засудили екскерівника Державної продовольчої зернової корпорації
Антоніу Гутерреш
Автор Катерина Єсікова
2 жовтня, 2024 середа
Ізраїль оголосив Гутерреша персоною нон грата. Генсек ООН відреагував
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
3 жовтня
18:19
рада слуга народу
Нардепа від "Слуги Народу" судитимуть за незаконне збагачення на 11 млн грн
18:18
острови Чагос
Британія передасть свою останню африканську колонію Маврикію
18:16
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ отримала нові можливості з виготовлення "шахедів", - Defense Express
18:14
Новини компаній
У Києві відбувся форум "People Power: Сила бути різними" про безбар’єрність у робочому середовищі
18:09
Люксембург
Люксембург долучився до Коаліції дронів
18:02
OPINION
Чи підтримують українці добудову АЕС
17:52
поїзд РФ з символами "Z"
Литва відмовилась пропускати транзитний поїзд РФ з символами "Z": персонал зобов'язали стерти написи з вагонів
17:48
Кароль Навроцький
Директор польського Інституту нацпам'яті назвав Галичину "Східною Малопольщею"
17:39
Шалва Папуашвілі
Спікер парламенту Грузії Папуашвілі підписав закони, які обмежуть права ЛГБТ-спільноти
17:18
Єврокомісія
Порушує законодавство ЄС: Єврокомісія подає на Угорщину до суду через закон про "захист суверенітету"
17:18
Ексклюзив
Дана Ярова
Це буде важливий крок: радниця заступника МОУ Ярова про експорт дронів українського виробництва
17:12
"Океан Ельзи" оголосив 5-й поспіль концерт у Палаці спорту, чим встановив рекорд
17:02
Ексклюзив
окупанти в Криму
Противник накопичує сили для проведення штурмових дій: командир 31-ї ОМБр про Таврійський напрямок
16:56
Микола Точицький
Точицький вважає, що треба залучати бізнес для фінансування культури 
16:48
В Україні до 15 років засудили брата й сестру, які діяли на Харківщині для розвідки РФ
16:48
На Харківщині лісова пожежа знищила селище: четверо людей згоріли живцем
16:25
Сергій Рябков
У МЗС РФ заявили, що "не бачать можливості для прямих контактів із Києвом"
16:17
Курськ
Росіяни обстрілюють населені пункти Курської області, де немає українських військ, - ОТУ "Сіверськ"
16:14
Оновлено
РФ вдарила по прикордонному селу на Чернігівщині: троє загиблих, серед них дитина
16:06
YAKTAK та Святослав Вакарчук презентували спільну пісню "На нічному небі"
16:03
OPINION
Демографічна стратегія ціною в 4 млн життів
16:02
Володимир Зеленський
"Життя важливіші, ніж будь-які забудови": Зеленський про вихід ЗСУ з Вугледара
15:55
Оновлено
Telegram
У Telegram стався масштабний збій: месенджер відновлює роботу
15:50
Пресреліз
Анастасія Равва на конференції ОБСЄ з людського вимір
Медіа мають допомогти суспільству зрозуміти різницю між правдою та брехнею, - Анастасія Равва на конференції ОБСЄ
15:44
Ексклюзив
НАТО
Тримаємо кулаки, що українська дипломатія зможе зрушитися в цьому напрямку: експерт Жмайло про вступ до НАТО
15:38
діти, злочини росії
Депортація 31 української дитини до РФ під керівництвом Пушиліна: шістьох дітей вдалося повернути
15:28
ЗРК Patriot
Україна отримала від Румунії ЗРК Patriot
15:12
Оновлено
Володимир Зеленський і Марк Рютте
Новий генсек НАТО Рютте прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
15:02
Борис Джонсон
BBC скасувала інтерв'ю Джонсона через помилку ведучої
14:49
На Хмельниччині унаслідок російських атак пошкоджено 12 бібліотек
Через російську агресію в Україні пошкоджено 1169 об’єктів культурної спадщини
14:41
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:32
За мотивами мультсеріалу 1990-х "Невгамовні" знімуть фільм
14:26
Динамо, Ліга чемпіонів
"Гоффенгайм" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
14:17
Ексклюзив
Брати Гадюкіни
У Львові презентуватимуть книгу про "Братів Гадюкіних" та їхнього лідера Сергія Кузьминського, - нардеп В'ятрович
14:02
OPINION
Магічна свідомість шкодить фокусникам
13:58
«АТЕШ» фиксирует транспортировку ракет к комплексу ПВО С-300 в Крыму
Партизани "Атеш" зафіксували транспортування ракет для ППО поблизу Керченського мосту
13:51
Ексклюзив
Ален Берсе
Новий Генсек Ради Європи проявляє себе правильно стосовно України, - кореспондентка Висоцька
13:50
ПАРЄ
ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
13:40
BookForum у Запоріжжі змінив назву на "Читай Форум" після обурення львівських колег
13:32
Вода
Через ворожі обстріли Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка залишаться без води
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV