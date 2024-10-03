Від початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення: ворог найактивніший на Курахівському та Покровському напрямках

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00.

Від російських артилерійських обстрілів потерпають прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини – постраждали населені пункти Семенівка, Клюси, Покровка, Біловоди, Ободи, Дружба, Тимофіївка. Під авіаудари потрапили Катеринівка, Волфине, Комарівка, Білопілля, Річки, Хотінь, Яструбине, Іскрисківщина.

Відомо, що за сьогодні російська авіація скинула одну керовану авіаційну бомбу на територію Курської області РФ.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи поблизу Черкаської Лозової, Стариці та Бочкового скинули десять керованих авіаційних бомб.

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Синьківки, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Першотравневого та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське та Дронівка. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили п’ять з дев’яти ворожих атак. Бої тривають. Некерованими авіаційними ракетами терористи обстріляли Новоєгорівку та Серебрянський ліс.

Тривають бої на Сіверському напрямку, супротивник атакував поблизу Спірного. Ворожий штурм успішно відбито нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії поблизу Андріївки, Білої Гори та Ступочок. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши в районі населеного пункту Часів Яр 11 КАБів.

Наразі на Торецькому напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Ворог атакував біля населеного пункту Торецьк. Наші захисники дають гідну відсіч, всі атаки зупинено. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка та Клебан-Бик.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 20 атак позицій наших захисників в районах Сухої Балки, Гірника, Новоторецького та Крутого Яру. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 18 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Основні зусилля окупанти зосередили біля Миколаївки та Селидового, де зафіксовано сім та п’ять боєзіткнень відповідно.

На Курахівському напрямку відбулось 18 боїв. Загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового та Катеринівки. П’ять боїв досі тривають.

На Времівському напрямку загарбники тричі йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Максимівки та Богоявленки, біля якої боєзіткнення триває до цього часу.

На Оріхівському напрямку окупанти провели дві атаки біля Новоданилівки та Кам’янського.

На інших напрямках, на даний час, ворог активних дій не вів.