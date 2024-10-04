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За минулу добу Росія втратила 1230 військових, 15 танків та 59 артсистем

Катерина Ганжа
4 жовтня, 2024 п'ятниця
07:40
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила 1230 військових. Також українські захисники знищили 15 ворожих танків та 59 артилерійських систем

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 657940 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 8908 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17627 (+31) од,
  • артилерійських систем – 18965 (+59) од,
  • РСЗВ – 1212 (+8) од,
  • засоби ППО ‒ 965 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16494 (+101),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25820 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3333 (+3)

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

  • Російські окупанти від початку доби четверга, 3 жовтня, 132 рази атакували позиції Сил оборони. Найбільш активно ворог діяв на Курахівському та Покровському напрямках.
Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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