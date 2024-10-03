Противник накопичує сили для проведення штурмових дій: командир 31-ї ОМБр про Таврійський напрямок

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"За останній тиждень-півтора противник значно наростив засоби артилерії на нашому напрямку - від мінометів до систем великого калібру. Також суттєво збільшилось пересування противника між його позиціями. Ми завчасно виявляємо противника і завдаємо йому вогневого ураження", - зауважив командир.

За словами командира батальйону 31-ї окремої механізованої бригади, на Запорізький напрямок зайшли нові підрозділи РФ, але старі підрозділи не залишили своїх позицій.

"Тобто старі підрозділи продовжують тримати оборону, а нові, ймовірно, будуть залучені для штурмових дій. Тут перебувають підрозділи десантно-штурмових військ, а зайшли нові механізовані підрозділи", - пояснив командир.

Командир батальйону 31-ї окремої механізованої бригади також додав, що відчувається суттєва перевага ворога в живій силі, і росіяни продовжують накопичувати силу.

"Значної кількості бронетехніки противника наразі не зафіксовано. Якщо вона і є, то перебуває в зоні, яку ми поки що не можемо контролювати нашими засобами. Противник почав відновлювати свої старі позиції, що свідчить про те, що він планує подальше накопичення сил на своїх колишніх розбитих позиціях. Після накопичення, ймовірно, розпочнеться висування для штурмових дій", - наголосив командир.