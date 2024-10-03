"Життя важливіші, ніж будь-які забудови": Зеленський про вихід ЗСУ з Вугледара
Президент України Володимир Зеленський назвав вихід українських військових з Вугледара правильним, оскільки це дозволило зберегти життя воїнів
Про це він сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві, передає Укрінформ.
"Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію. Тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, треба берегти їхні життя, бо вони важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України. Тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе", - зазначив Зеленський.
Він також закликав міжнародних партнерів надати Україні "можливість зупиняти Росію тією чи іншою зброєю" та зазначив, що наразі спостерігається відставання у поставках озброєння.
"Україні потрібне посилення позицій на фронті, щоб ми могли отримати посилення тиску на Росію заради реальної, справедливої дипломатії. Тому ми потребуємо достатньої кількості і якості зброї, у тому числі далекобійної, з якою, на мою думку, партнери уже затягують", - наголосив президент.
Про вихід ЗСУ Вугледара
1 жовтня OSINT-портал DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити місто Вугледар у Донецькій області. Джерела "Суспільного" в бригаді, що обороняє місто, спростували повну окупацію.
Проте 2 жовтня Сили оборони офіційно вийшли з Вугледара Донецької області з метою збереження особового складу та бойової техніки, а також зайняття положення для ведення подальших дій.
Військовий зі 72-ї бригади на правах анонімності поділився інформацією щодо виходу українських воїнів з Вугледара.
"До того, як бригаду передислокували на Донеччину, в нас була абсолютно боєздатна частина й укомплектований штат. Але за два роки боїв без ротацій і відпочинку ми перетворились на небоєздатну одиницю, бригада стерлась в нуль", - розповів український воїн.
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