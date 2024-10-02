"У нас просто вже ніким і нічим було воювати, бригада стерлась в нуль": військовий розповів про вихід з Вугледару
Військовий зі 72-ї бригади на правах анонімності поділився інформацією щодо виходу українських воїнів з міста Вугледар Донецької області
"Слідство.Інфо" поспілкувалось з одним із військових в штабі одного з батальйонів 72-ї бригади ЗСУ. Імʼя не розголошується на правах анонімності.
"До того, як бригаду передислокували на Донеччину, в нас була абсолютно боєздатна частина й укомплектований штат. Але за два роки боїв без ротацій і відпочинку ми перетворились на небоєздатну одиницю, бригада стерлась в нуль", - розповів український воїн.
За словами представника 72-ї бригади, в його батальйоні були проблеми з поповненням особового складу. За два роки на Вугледарському напрямку, вдалось укомплектувати лише одну роту.
"Раз на три місяці нам приходило поповнення 25 новобранців, здебільшого це були "діди 50+". Їх погано готували в "учебках", такмеду вони не знали зовсім, як і що таке гранатомет-кулемет. Вогнева підтримка була нульова, ми що встигали за тиждень тут на місці їх навчити, те навчали, але зрозумійте, це дуже мало часу", - зізнався військовий.
Воїн наголошує, що в росіян була перевага у зброї та їхній кількості.
"У нас просто вже ніким і нічим було воювати... Ми говорили неодноразово, що підрозділ небоєздатний, нам іноді додавали якісь сили, але вони теж швидко стирались через неадекватно нарізані завдання, як-от "відновити втрачені позиції", а ми не могли вже тримати ті, на яких стояли в той момент", - розповів представник 72-ї бригади.
Ситуація у Вугледарі
1 жовтня OSINT-портал DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити місто Вугледар у Донецькій області. Джерела "Суспільного" в бригаді, що обороняє місто, спростували повну окупацію.
Проте 2 жовтня Сили оборони офіційно вийшли з Вугледара Донецької області з метою збереження особового складу та бойової техніки, а також зайняття положення для ведення подальших дій.
Місто Вугледар засновано у 1964 році, розташоване в південно-західній частині Донецької області. До повномасштабної війни тут проживало близько 15 тис. людей.
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