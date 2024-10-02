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Сили оборони відійшли з Вугледара на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"

Катерина Єсікова
2 жовтня, 2024 середа
12:47
Війна з Росією Вугледар, Донецька область

Сили оборони офіційно вийшли з Вугледара Донецької області з метою збереження особового складу та бойової техніки, а також зайняття положення для ведення подальших дій

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Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог не полишив спроб окупувати місто навіть попри великі втрати. Росіяни навпаки перекинули ще більше резервів для проведення флангових ударів, які виснажили оборону українських сил.

"У результаті дій противника виникла загроза оточення міста", - додали військові.

  • 1 жовтня OSINT-портал DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити місто Вугледар у Донецькій області. Джерела "Суспільного" в бригаді, що обороняє місто, спростовують повну окупацію.
Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Вугледар
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