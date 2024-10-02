Сили оборони відійшли з Вугледара на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог не полишив спроб окупувати місто навіть попри великі втрати. Росіяни навпаки перекинули ще більше резервів для проведення флангових ударів, які виснажили оборону українських сил.

"У результаті дій противника виникла загроза оточення міста", - додали військові.