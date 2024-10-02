Сили оборони відійшли з Вугледара на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"
Сили оборони офіційно вийшли з Вугледара Донецької області з метою збереження особового складу та бойової техніки, а також зайняття положення для ведення подальших дій
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог не полишив спроб окупувати місто навіть попри великі втрати. Росіяни навпаки перекинули ще більше резервів для проведення флангових ударів, які виснажили оборону українських сил.
"У результаті дій противника виникла загроза оточення міста", - додали військові.
- 1 жовтня OSINT-портал DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити місто Вугледар у Донецькій області. Джерела "Суспільного" в бригаді, що обороняє місто, спростовують повну окупацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.56
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе