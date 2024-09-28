Зеленський: наступний Рамштайн буде присвячено втіленню Плану перемоги
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть обговорювати втілення Плану перемоги
Про це президент сказав у вечірньому зверненні 28 вересня 2024 року.
Зеленський зазначив, що під час свого візиту до США представив президенту США Джо Байдену План перемоги та домовився обговорити наступні кроки разом із союзниками у жовтні у форматі "Рамштайну".
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У зверненні президент України також згадав про Спільну декларацію щодо підтримки відновлення та реконструкції України, яку ухвалили понад 30 країн і Європейський Союз.
"Чіткий сигнал, що разом із союзниками відновимо нормальне життя після війни. Більш ніж 30 країн вже з Україною у цьому. Будуть і двосторонні домовленості - будемо збільшувати кількість країн", - сказав Зеленський.
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