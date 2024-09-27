"Усе ключове для України – на столі у партнерів": Зеленський підсумував візит до США

Свій візит до США Володимир Зеленський прокоментував у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, він повертається додому. Зеленський наголосив, що всі перемовини, які відбулись у США, - саме такі, як потрібні Україні.

"План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми щодо всіх тем устигли попрацювати. Готуємося до зустрічі в Німеччині у межах "Рамштайну" – це формат, де разом із партнерами ми будемо йти за змістом пунктів Плану перемоги", - йдеться у зверненні.

Володимир Зеленський наголосив, що нас повністю підтримують, як демократи, так і республіканці. Президент відзначив також Джо Байдена. Український лідер дякує американському колезі за прагнення реалізувати саме такий шлях, щоб Україна виграла.

"Як ми від початку й прагнули, План перемоги був представлений обом кандидатам у президенти. Зустріч із віцепрезиденткою Камалою Гарріс учора, довга розмова. І сьогодні – Дональд Трамп, розмова майже годину. Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати, і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як РФ. А найголовніше – фронт. Ми зробили все залежне від нас, від України, щоб максимально посилитись. І тепер разом із партнерами нам потрібно забезпечити саме те, що наблизить справедливий мир. Росія повинна програти цю війну. Україна має виграти. Це реальні основи для спільної безпеки. Мир завдяки силі", - заявив Зеленський.