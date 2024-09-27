Байден і Зеленський зустрінуться під час засідання "Рамштайну" в Німеччині 12 жовтня
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 12 жовтня проведе в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн"
Про це йдеться в повідомленні Білого дому, а також Офісу президента України.
"12 жовтня 2024 року президент Байден проведе зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині, де двоє лідерів розглянуть прогрес у цих консультаціях (мова про консультації після представлення Байдену Плану перемоги, – ред.) і координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України. Президент Байден налаштований надати Україні підтримку, необхідну для перемоги", – зазначили в Білому домі.
В Офісі президента України також підтвердили, що 12 жовтня Джозеф Байден і Зеленський зустрінуться на двосторонньому рівні, "щоб проаналізувати прогрес консультацій, а також із міжнародними партнерами, щоб скоординувати додаткову допомогу для України".
- Раніше Джо Байден, озвучуючи так сім кроків інтенсифікації підтримки України, повідомив, що наступного місяця скличе зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині "для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії".
- Президент США Джо Байдена планує поїздку до Німеччини 10-12 жовтня. Імовірно, цей буде його останній візит до Європи перед президентськими виборами, які відбудуться у Сполучених Штатах у листопаді.
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