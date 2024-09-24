Німеччина планує зустріч лідерів США, Франції та Британії для обговорення підтримки України, - Spiegel
Президент США Джо Байден у жовтні відвідає Берлін: у цей час Німеччина планує також запросити лідера Франції Емманюеля Макрона й премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, аби обговорити підтримку України
Про це пише Spiegel із посиланням на джерела в німецьких урядових колах.
Зазначено, чинний американський президент відвідає ФРН менш ніж за місяць до виборів США: з 10 по 12 жовтня.
Водночас уряд Німеччини під час візиту Байдена планує запросити Макрона і Стармера.
"Зустріч у так званому форматі "четвірки", ймовірно, буде в основному про підтримку України", - пише видання.
Водночас у матеріалі додають, що президент США планує відвідати військову американську базу в Рамштайні.
Візит Байдена до ФРН у жовтні стане другим за час його президентства. Уперше він прибув до Німеччини як глава Штатів у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.
- 24 вересня Джо Байден під час виступу на 79-й сесії Генасамблеї ООН заявив, що що підтримка України та її перемога у війні забезпечить довготривалий мир у всьому світі.
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