Німеччина планує зустріч лідерів США, Франції та Британії для обговорення підтримки України, - Spiegel

Про це пише Spiegel із посиланням на джерела в німецьких урядових колах.

Зазначено, чинний американський президент відвідає ФРН менш ніж за місяць до виборів США: з 10 по 12 жовтня.

Водночас уряд Німеччини під час візиту Байдена планує запросити Макрона і Стармера.

"Зустріч у так званому форматі "четвірки", ймовірно, буде в основному про підтримку України", - пише видання.

Водночас у матеріалі додають, що президент США планує відвідати військову американську базу в Рамштайні.

Візит Байдена до ФРН у жовтні стане другим за час його президентства. Уперше він прибув до Німеччини як глава Штатів у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.