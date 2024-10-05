На "Рамштайні" Україна представить партнерам чіткі й конкретні кроки для справедливого закінчення війни, - Зеленський

Про це президент повідомив у телеграм.

Наразі йде підготовка до "Рамштайну", яке відбудеться 12 жовтня. Зеленський зауважив, що це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів.

"Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію", - зазначив президент України.

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Він подякував всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ.