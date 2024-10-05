На "Рамштайні" Україна представить партнерам чіткі й конкретні кроки для справедливого закінчення війни, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до 25-го засідання у форматі Рамштайн і заявив, що представить партнерам чіткі й конкретні кроки для справедливого закінчення війни
Про це президент повідомив у телеграм.
Наразі йде підготовка до "Рамштайну", яке відбудеться 12 жовтня. Зеленський зауважив, що це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів.
"Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію", - зазначив президент України.
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Він подякував всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть обговорювати втілення Плану перемоги.
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