Втрати Росії на війні проти України за вересень досягли рекордних показників, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Згідно з повідомленням, у вересні 2024 року середньодобовий показник втрат російської армії становить 1271 особу на добу, перевищивши попередній максимум у 1262 особи, зафіксований у травні цього року.

Так, від початку війни загальні втрати Росії перевищили 648 тис. військовослужбовців.

У розвідці Британії оцінили, що збільшення втрат у вересні, ймовірно, пов’язане з розширенням масштабів бойових дій на Харківському та Курському напрямках, а також з посиленням інтенсивності боїв вздовж всієї лінії фронту.

Попри настання зими, експерти прогнозують, що середньодобові втрати російської армії ймовірно залишатимуться понад 1000 осіб на добу до кінця 2024 року.

"Наразі зимові умови не призвели до скорочення наступальних операцій або зменшення втрат через те, що Росія покладається на десантну тактику і брак маневреної війни, яка вимагає кращих умов", - зазначили у розвідці.