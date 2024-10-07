За добу на фронті відбулося 141 боєзіткнення: найактивніші росіяни на Покровському та Курахівському напрямках
Сили оборони за добу ліквідували 14 танків, 64 артсистеми і 1160 військових армії РФ
Протягом минулої на фронті російська окупаційна армія втратила десятки одиниць своєї техніки, а також понад 1100 військових
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 661 630 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8933 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 710 (+31) од,
- артилерійських систем – 19 156 (+64) од,
- РСЗВ – 1223 (+7) од,
- засоби ППО ‒ 972 (+2) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),
- крилаті ракети ‒ 2615 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 102 (+96) од,
- спеціальна техніка ‒ 3364 (+1) од.
Дані уточнюються.
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