Саме на Покровському напрямку противник концентрує головні зусилля, - речник НГУ Музичук

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Підрозділи Нацгвардії України виконують завдання вздовж усієї лінії фронту, зокрема на ділянках, де противник концентрує свої основні зусилля. Протягом цієї доби найактивнішим напрямком залишається Покровський. Саме на Покровському напрямку противник концентрує головні зусилля. На цьому напрямку відбулося понад 40 бойових зіткнень. Військовослужбовці Нацгвардії успішно відбили 9 спроб штурмів противника", - наголосив Музичук.

За словами речника Нацгвардії України, на Покровському напрямку суттєвих змін у характері дій противника не спостерігається.

"Росіяни продовжують здійснювати штурми малими піхотними групами чисельністю від двох до чотирьох осіб. Іноді для підсилення можуть залучати більші підрозділи, проте загальна тенденція залишається незмінною. Відбувається велика кількість артилерійських та авіаційних обстрілів, за допомогою яких противник намагається створити умови для просування своєї піхоти та проведення штурмів", - зауважив Музичук.

Речник Нацгвардії України також додав, що росіяни застосовують авіацію, використовуючи КАБи, якими завдають ударів як по позиціях, так і по населених пунктах.