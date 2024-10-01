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Головна Війна з Росією Журналістка Бірюкова про ситуацію в Покровську: РФ прагне позбавити місто газу та світла, б'є авіабомбами й артилерією
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Журналістка Бірюкова про ситуацію в Покровську: РФ прагне позбавити місто газу та світла, б'є авіабомбами й артилерією

Оксана Ліховід
1 жовтня, 2024 вiвторок
09:09
Війна з Росією Покровськ

Журналістка Наталія Бірюкова зазначила, що в Покровську ще залишається близько 14 тисяч мешканців

Зміст

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни постійно обстрілюють Покровськ ФАБами, КАБами та артилерією. Це зовсім інші звуки, не такі, як від ракет, - спочатку свист, потім гуркіт. Людей у місті залишається небагато. Майже не бачу тих, хто ходить без нагальної потреби. Проте, за офіційною інформацією, в Покровську залишається близько 14 тисяч мешканців. Місто продовжує жити, але це стає набагато складніше, ніж місяць тому, бо фронт дуже близько, і обстріли тривають", - зауважила Бірюкова.

За словами журналістки, ворог намагається залишити Покровськ без газу, світла, руйнує каналізаційні станції.

"Зараз усе це настільки ускладнено, що підтримувати звичні для міста послуги стає все важче. Каналізаційних річок по місту ще немає. Ще є можливість комунальникам щось робити, щоб містяни останні дні в цьому місті могли жити так, як звикли, і приймали рішення про виїзд. Найближчим часом люди ще будуть виїжджати з міста", - наголосила Бірюкова.

  • Від початку понеділка, 30 вересня, на фронті між двома арміями відбулося 189 бойових зіткнень. Загалом ворог за день скинув 128 КАБів.



 

Теги:
Новини
російська армія
Донеччина
Військові новини
геноцид українців
Покровськ
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