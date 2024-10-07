Насамперед ворог буде акцентуватися на захоплення Курахового, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Логіка дій противника не змінюється, Покровський напрямок залишається для нього пріоритетним. Після захоплення Вугледара окупанти намагаються активізувати свої дії на північ до Курахового, де є наша лінія оборони в районі Богоявленки. Думаю, там зараз буде центр тяжіння бойових дій. Щодо Красногорівки, то це напрямок у бік Курахівки, де загарбник так само робить спроби просуватися, аби забезпечити з півдня тиск на Курахове. У зоні Селидового також російські вояки намагаються здійснювати удари з флангів, але це їм не зовсім вдається. Бачимо, що ворог, використовуючи перевагу у живій силі, йде за раніше поставленими планами", - зауважив військовий експерт.

За його словами, коли здійснювалися спроби флангових оточень Вугледара, то один з напрямків противника був населений пункт Пречистівка, аби обійти Вугледар з заходу.

"Але зараз ці зусилля ворога з Пречистівки розвиваються вже на захід у бік Золотої Ниви. Це якраз спроба здійснювати просування вздовж Запорізького фронту, створювати умови для накопичення сил, аби йти далі на відсікання одного з наших угруповань. Говорилося про те, що дійсно противник накопичує сили на цьому напрямку. Можна зробити загальний висновок – загарбник діє по всій лінії фронту, чим намагається ускладнити перекидання наших резервів. Ворог буде акцентуватися насамперед на спробах захопити Курахове, потім просуватися до Покровська, якщо для цього будуть у нього створені передумови", - резюмував Сергій Згурець.