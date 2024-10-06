Від початку доби на фронті відбулося 99 боєзіткнень: РФ понад 3 тис. разів обстріляла позиції ЗСУ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00.

З початку доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Противник завдав 6 ракетних (7 ракет), 72 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 94 КАБи) та 653 удари дронами-камікадзе, здійснив 3417 обстрілів позицій наших військ.

Ситуація по напрямках

Поблизу Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів. Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 58 окупантів вбитими та пораненими, знищено 14 артсистем, 33 БпЛА, десять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Щонайменше 11 разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Кругляківки, Вишневого та Новоосинового. На цей час боєзіткнення тривають у трьох локаціях.

Позиції українських захисників в районах населених пунктів Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки та Діброви за минулий день на Лиманському напрямку 18 разів штурмували російські війська. Досі триває три атаки ворога.

На Сіверському напрямку наші війська зупинили спробу противника покращити тактичне положення поблизу Білогорівки.

Поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої Гори невдачею завершились дев’ять спроб загарбників просунутися вперед на Краматорському напрямку.

Активно діяла ворожа штурмова та бомбардувальна авіація. На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 17 разів штурмували у районах Торецька та Щербинівки.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 19 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Мирнограду, Лисівки, Крутого Яру, Новотроїцького, Променя, Петрівки та Селидового. Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 126 та поранили 157 окупантів. Знищено три танки, три бойові броньовані машини, три гармати, три командно-спостережні пункти, два БПЛА та десять автомобілів. Також пошкоджено два танки, чотири бойові броньовані машини, сім ворожих авто та п’ять артилерійських систем загарбників.

На цей час доби на Курахівському напрямку нараховується 17 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка, на даний час точиться сім боїв.

Триває бій поблизу Богоявленки на Времівському напрямку, всього дотепер, застосовуючи штурмову авіацію, агресор сім разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Ясної Поляни та Золотої Ниви.

На Придніпровському напрямку відбито шість ворожих атак, противник успіху не мав.

Операція на Курщині

"Триває операція Сил оборони України в Курській області", - йдеться у повідомленні.

Усього за 6 жовтня ворог завдав по Курщині 15 авіаударів, застосувавши 21 керовану авіабомбу.