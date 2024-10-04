"Дуже складно, маємо багато поранених": речник 110-ї ОМБр Сєкач про Покровський напрямок

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Ворог не зменшує свої намагання просунутись на Покровському напрямку. Відбуваються постійні штурми саме в напрямку міста Покровськ. Зокрема, в напрямку населених пунктів Гірняк та Селидове. Саме в цьому напрямку російські окупанти намагаються просуватись. Тут велику роль відіграє ландшафт. Оскільки до Покровська була відносна рівнина. Тепер бойові дії відбуваються на схилах та висотах, що дозволяє трішки уповільнити наступ противника. Загалом можна констатувати, що росіяни штурмують постійно. Нам дуже важко, якщо говорити відверто, ми маємо багато поранених", - розповів Сєкач.

Пресофіцер наголосив, що російські окупанти проводять штурмові дії великою кількістю особового складу.

"Противник продовжує застосовувати техніку та велику кількість особового складу. Наразі вони повернулись до тактики, коли атакують групами по 4 осіб. Раніше вони атакували групами, які складались з двох осіб", - додав він.