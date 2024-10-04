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"Дуже складно, маємо багато поранених": речник 110-ї ОМБр Сєкач про Покровський напрямок

Віталій Бесараб
4 жовтня, 2024 п'ятниця
17:18
Війна з Росією ЗСУ

Начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що ситуація на Покровському напрямку дуже складна, окупанти цілодобово намагаються проводити штурмові дії із застосуванням техніки та великої кількості особового складу

Зміст

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Ворог не зменшує свої намагання просунутись на Покровському напрямку. Відбуваються постійні штурми саме в напрямку міста Покровськ. Зокрема, в напрямку населених пунктів Гірняк та Селидове. Саме в цьому напрямку російські окупанти намагаються просуватись. Тут велику роль відіграє ландшафт. Оскільки до Покровська була відносна рівнина. Тепер бойові дії відбуваються на схилах та висотах, що дозволяє трішки уповільнити наступ противника. Загалом можна констатувати, що росіяни штурмують постійно. Нам дуже важко, якщо говорити відверто, ми маємо багато поранених", - розповів Сєкач.

Пресофіцер наголосив, що російські окупанти проводять штурмові дії великою кількістю особового складу.

"Противник продовжує застосовувати техніку та велику кількість особового складу. Наразі вони повернулись до тактики, коли атакують групами по 4 осіб. Раніше вони атакували групами, які складались з двох осіб", - додав він.

  • Протягом минулої доби на російсько-українському фронті відбулося142 бойових зіткнення.
  • Командир батальйону 31-ї окремої механізованої бригади (позивний Ріддік) зазначив, що противник значно наростив засоби артилерії на Запорізькому напрямку.
  • Пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" майор Віталій Міловідов зазначив, що росіяни підтягнули артилерійські системи ближче до лінії боєзіткнення.
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Покровськ
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