Покровський напрямок визначений Путіним як пріоритетний, далі акцент наступу на Курахове, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".

"Припускали, що після того, як ворог займе Вугледар, швидше за все, буде перегруповувати там свої сили, вишукувати місця для концентрації чи розосередження особового складу та техніки безпосередньо у Вугледарі, буде проводити додаткові заходи. Акцент їхнього наступу все-таки буде в сторону Курахового, Курахівського водосховища. Оскільки в районі Селидового противник не зміг досягти швидкого результату, як це планувалося. Курахове, Селидове та Покровськ — міста, які за населенням більші, ніж Вугледар, а отже, роботи в них буде набагато більше. Однак треба пам’ятати, що Покровський напрямок визначений Путіним як пріоритетний для наступу російських військ на даному етапі", - зазначив він.



Завдання Покровського напрямку в російському інформаційному порядку дня стоїть на першому місці, щоб привертати увагу, каже Тимочко.

"Всі прекрасно розуміють, що втрату Вугледара українські війська і населення досить болісно пережили й сприйняли, як і втрату кожного населеного пункту, де є втрати людських життів. Тому звичайно, що на цьому напрямку вони будуть намагатися досягти не лише військових результатів, але й інформаційно будуть тиснути. Тим паче там вони сконцентрували найкращі свої сили, які мають на театрі бойових дій в Україні. Хоча ми спостерігаємо також іншу тенденцію, коли на Покровському напрямку побратими беруть у полон російських військових. Вони кажуть, що прийшли в російську армію місяць - два тому. Тобто з іншого боку, росіяни тягнуть все, що можуть, навіть не завжди дають військовим можливість підготуватися чи адаптуватися до армії. Тільки підписав контракт, пройшов курс молодого бійця, і вже на Покровську. Тоді як на Курщину вони тягнуть строковиків", - додав він.

Отже, інтенсивність боїв на вузьковзятих напрямках не буде зменшуватися, каже Тимочко: "Покровський напрямок для росіян акцентований. Також інтенсивність боїв вони намагаються підвищити на Роботинському напрямку чи в районі Старомайського. Вони не почали наступальну операцію, але інтенсивність атак починає нарощуватися", - резюмував він.