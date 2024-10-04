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Росіяни спробують знову реалізувати стратегію флангового оточення: Згурець про ситуацію навколо Селидового

Оксана Ліховід
4 жовтня, 2024 п'ятниця
10:42
Війна з Росією Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що навколо Селидового ворог використовує відпрацьований маневр нарощування сил на флангах

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Використовуючи перевагу в живій силі, ворог намагається тиснути на Покровському напрямку. За інформацією від Генштабу, на Покровському, Курахівському та Торецькому напрямках відбувається половина боєзіткнень від загальної кількості", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, навколо Селидового складається ситуація, коли ворог знову використовує відпрацьований маневр нарощування сил на флангах.

"Селидове для противника вкрай важливе, щоб здійснювати подальше просування до Покровська. Селидове ефективно обороняє бригада НГУ "Кара-Даг". Але ворог спробує реалізувати свої підходи з фланговим оточенням і на цій ділянці фронту", - припустив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що ворог намагатиметься і далі реалізувати стратегію виснаження з перевагою живої сили та артилерії відносно ЗСУ.

"Побачимо, як зараз буде діяти ворог після захоплення Вугледара. Думаю, що зараз Пречистівка та Богоявленка будуть новою лінією оборони для наших військ. Але оборонятися в полі набагато складніше, ніж оборонятися в забудовах, попри те що Вугледар повністю зруйнований", - наголосив Згурець.

  • Протягом минулої доби на російсько-українському фронті відбулося142 бойових зіткнення.
  • Командир батальйону 31-ї окремої механізованої бригади (позивний Ріддік) зазначив, що противник значно наростив засоби артилерії на Запорізькому напрямку.
  • Пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" майор Віталій Міловідов зазначив, що росіяни підтягнули артилерійські системи ближче до лінії боєзіткнення.
     


 

Теги:
Новини
Сергій Згурець
військові
російська армія
ЗСУ
Нацгвардiя
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Військові новини
Покровськ
Торецьк
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