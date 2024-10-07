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Сили оборони відбили з початку доби 88 ворожих атак на 10 напрямках: РФ атакує Курщину КАБами

Катерина Єсікова
7 жовтня, 2024 понедiлок
16:54
Війна з Росією ЗСУ

Від початку 7 жовтня на фронті між двома арміями відбулося 88 бойових зіткнень. Російська авіація продовжує бити КАБами по території Курської області

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Про це повідомляє Генеральний штаб станом на 16:00.

Кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до 88. Найгарячіше зараз на Лиманському, Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках. 

"Окупант продовжує застосовувати авіацію  та артилерію по прикордонних районах Сумської області. Під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Бунякіне, Павлівка, Угроїди, Степок та Покровка. Авіаційних ударів зазнали Яблунівка, Катеринівка та Ободи. Всього на даний час ворог скинув на Сумщину десять КАБів", - повідомляє Генштаб.

Зазначається, що російська авіація завдала 12 ударів по території Курської області РФ, застосувавши 16 керованих авіаційних бомб.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції наших підрозділів в районі Стариці та Вовчанська, на даний час всі атаки ворога відбиті.

Щонайменше 15 разів противник атакував наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка, Новоселівка, Глушківка, Лозова та Кругляківка. П’ять атак відбито Силами оборони, десять боєзіткнень триває.

На Лиманському напрямку ворог намагається просунутись поблизу Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 16 боєзіткнень, досі триває 11 з них. Некерованими авіаційними ракетами окупант бив по Твердохлібовому та Серебрянському лісництву.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили одну штурмову дію поблизу Ступочок. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами по району Часового Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до восьми. Ворог, за підтримки бомбардувальної авіації, намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка де наші захисники відбили три атаки, ще п’ять боєзіткнень триває.

Агресор атакує українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня він здійснив 13 атак в районах Новоторецька, Калинового, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, один бій ще триває. Зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами Олександропіль, на Тарасівку і Мирноград загарбники скинули авіабомби.

На Курахівському напрямку від початку доби окупанти 19 разів атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, на даний час тривають бої у восьми локаціях.

На Времівському напрямку наші війська відбили дві атаки в бік Богоявленки. Противник завдав авіаційного удару некерованими авіаракетами в районі населеного пункту Приютне.

На Оріхівському напрямку українськими захисники відбили два ворожі штурми поблизу Роботиного. Також ворог застосовував бомбардувальну авіацію по Малій Токмачці та Оріхову.

На Придніпровському напрямку три атаки загарбників успіху не мали. Ворожа авіація сьогодні завдала ударів по Херсону, скинувши чотири керовані авіаційні бомби.

  • Бійці Третьої окремої штурмової бригади відбили зайняті ворогом позиції у Харківській області, а також звільнили з полону українських військових.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
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