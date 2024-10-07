Бійці 3-ї ОШБр відбили у росіян позиції на Харківщині й звільнили з полону українських захисників
Бійці Третьої окремої штурмової бригади відбили зайняті ворогом позиції у Харківській області, а також звільнили з полону українських військових
Про це повідомляє 3 ОШБр.
"Бійці бригади атакували противника, ліквідували ДРГ, а внаслідок цих боїв відбили не лише зайняті ворогом позиції, а й полонених", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед полонених були військові, які є носіями певної важливої інформації, зокрема кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу.
За словами командира 1-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр із позивним "Мося", після стабілізаційних дій російського ворога було відкинуто, а положення сил бригади на займаній ділянці фронту - відновлено.
- Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 141 бойове зіткнення. Російські окупанти не припиняють атакувати українські позиції, найбільше - на Донеччині.
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