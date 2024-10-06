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Ексклюзив

Намагаються компенсувати втрату боєприпасів, - військовий ЗСУ Варченко про збільшення використання РФ безпілотників

Марина Клюєва
6 жовтня, 2024 неділя
19:01
Війна з Росією Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині

Експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко припустив, чому росіяни посилили використання безпілотників

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо. 

"Суттєве використання кількості БПЛА нашими ворогами пов’язане з нашими успішними ударами по російських складах з боєприпасами. Вони звикли до певного музичного супроводу своєї роботи,  до інформації, що кожен день їм вдається уражати українські міста, завдавати болю українським людям. І, в принципі, до цього звикло і російське населення, і на фронті до цього звик російський вояк, який  зайшов в Україну. Зараз місячний, можливо, півтора чи двомісячний запас вони втратили лише впродовж кількох днів, коли були знищені склади на Кубані та в Псковській області", - розповів він. 

Іван Варченко вважає, що таким чином ворог намагається компенсувати втрату боєприпасів.  

"Відтак, ми розуміємо, що зараз вони намагаються компенсувати якраз великою кількістю безпілотників ту велику втрату боєприпасів. Ми так само розуміємо, що в росіян немає можливості стрімко збільшити цю кількість боєприпасів, і використовувати їх кожен день. Ймовірно, вони використовують ті запаси, які в них були передбачені на жовтень, листопад, грудень -  зараз вони змушені їх використовувати, щоб не применшувати власну вогневу спроможність бити по українській території. Сподіваюся, що вони таки будуть змушені з часом  просідати і з боєприпасами, і з безпілотниками", - додав військовий. 

  • 6 жовтня стало відомо, що протягом тижня ворог застосував по Україні близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БПЛА різних типів.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
безпілотник
Військові новини
втрати окупантів
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