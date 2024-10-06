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Головна Війна з Росією За тиждень РФ випустила по Україні близько 20 ракет, понад 800 КАБів і майже 400 БПЛА, - Зеленський

За тиждень РФ випустила по Україні близько 20 ракет, понад 800 КАБів і майже 400 БПЛА, - Зеленський

Ксенія Золотова
6 жовтня, 2024 неділя
15:15
Війна з Росією ппо

Протягом тижня ворог застосував по Україні близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БПЛА різних типів

Зміст

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що в ніч на 6 жовтня сили ППО знищили понад 50 "шахедів" в Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

За словами президента, протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БПЛА різних типів.

"Цей щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні в межах "Рамштайну" продовжуємо працювати над цим з партнерами" - наголосив Зеленський.

  • У ніч на неділю, 6 жовтня, російські загарбники спрямували по Україні низку ракет й ударних безпілотників. Оборонцям неба вдалося збити дві ракети та 56 ворожих дронів.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
ППО
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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