За тиждень РФ випустила по Україні близько 20 ракет, понад 800 КАБів і майже 400 БПЛА, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що в ніч на 6 жовтня сили ППО знищили понад 50 "шахедів" в Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

За словами президента, протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БПЛА різних типів.

"Цей щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні в межах "Рамштайну" продовжуємо працювати над цим з партнерами" - наголосив Зеленський.