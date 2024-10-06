Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили дві ворожі ракети та 56 "шахедів"
У ніч на неділю, 6 жовтня, російські загарбники спрямували по Україні низку ракет й ударних безпілотників. Оборонцям неба вдалося збити дві ракети та 56 ворожих дронів
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що під час атаки, що тривала з 19:00 5 жовтня до 07:00 наступного дня, російські окупанти атакували Україну понад 90 засобами повітряного нападу, а саме:
- двома балістичними ракетами "Іскандер-М"
- крилатою ракетою "Іскандер-К"
- керованою авіаційною ракетою Х-59/69
- 87 "шахедами", запущеними з російського Орла, Приморсько-Ахтарська та Курська.
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою оборонці збили дві російські ракети та 56 ворожих ударних БПЛА. ППО працювала у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.
Водночас станом на 09:00 6 жовтня 25 безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.
Станом на ранок неділі чотири БПЛА досі перебувають у повітряному просторі України. У Повітряних силах наголошують, що бойова робота триває.
- Унаслідок ворожого удару по Одесі цієї ночі постраждала одна людина. У Києві працювала протиповітряна оборона. Детальніше про наслідки нічної атаки РФ читайте за посиланням.
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