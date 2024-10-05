Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 5 жовтня
Ввечері суботи, 5 жовтня, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" для обстрілу України
Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 20:34.
Відомо про небезпеку ударних безпілотників з північного напрямку. О 20:37 "шахеди" фіксувались на межі Сумської і Чернігівської областей. Рухалися західним курсом.
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