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Головна Культура Шмигаль оголосив про старт програми єКнига з наступного тижня

Шмигаль оголосив про старт програми єКнига з наступного тижня

Юлія Юліна
13 грудня, 2024 п'ятниця
14:22
Культура книжки

Програма єКнига, яка передбачає надання 908 грн на купівлю книжок громадянам України, які у 2024 році досягли 18-річного віку, стартує наступного тижня

Зміст

Про це на засіданні уряду 13 грудня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Наступного тижня ми також запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською. Тим, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 грн, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою", - заявив він.

"В умовах, коли Росія бомбить наші друкарні, намагається знищити нашу культуру — це важливий елемент підтримки", - додав Шмигаль.

Купувати книжки можна буде лише українською мовою у книгарнях, які беруть участь у програмі. Перелік книгарень буде опубліковано на сайтах "Дія" та Українського інституту книги.

Оплатити придбання книг карткою "єКнига" можна буде у безготівковій формі: безконтактно з використанням смартфона (NFC) на терміналі в книгарні або з використанням реквізитів картки "єКнига" на сайті книгарні.

Програма єКнига: що відомо

У січні 2023 року письменники й видавці звернулися до влади з проханням запровадити сертифікати на книжки в Україні.

Верховна Рада України на засіданні 8 листопада 2023 року ухвалила закон про субсидії для книгарень на оренду приміщень і надання сертифікатів на придбання книжок.

Президент Володимир Зеленський 17 червня 2024 року підписав закон, який передбачає надання сертифікатів на книжки 18-річним українцям.

30 серпня Український інститут книги висловив сподівання, що програма єКнига стартує у вересні.

5 грудня Мінкульт повідомив, що програму запустять найближчим часом.

Теги:
Новини
Україна
Денис Шмигаль
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