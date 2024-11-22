Контратенор Андреас Шолль виступив на закритті Міжнародного фестивалю барокової музики в Києві

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

На закритті фестивалю звучала програма Ich habe genug ("Цього мені достатньо") з творами Антоніо Вівальді, Георга Філіпа Телеманна та Йоганна Себастьяна Баха.

Перший контратенор-хедлайнер фестивалю BBC Prom Шолль розповів, що це його перший візит в Україну.

"Я дуже радий бачити ентузіазм музикантів і групи, яка організовує концерт. Вони всі зберігають барокову музику і зберігають життя культури загалом", - сказав він Еспресо.

Програмна директорка KYIV BAROQUE FEST і музикознавиця Анна Гадецька розповіла, що в межах фестивалю було "9 потужних днів, насичених різними концертами".

"Це співак, який свій досвід повністю може переносити всередину музики. І ми чуємо світ дуже багатої, дуже вільної та цілісної людини, і це почує будь-хто, незалежно від досвіду занурення в музику, загалом ранньої музики зокрема", - розповіла вона про Шолля.