Робота над Планом стійкості триває, її мають завершити в грудні, - радник Зеленського Литвин

Про це повідомив радник президента Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин в етері телемарафону.

Він пояснив, що президент у Верховній Раді презентував пункти, які будуть у Плані стійкості, але це не сам документ, оскільки він міститиме додатки за різними напрямками. Литвин також зазначив, що презентувати їх усі було б неможливо, адже це б забрало багато часу.

"Президент представив те, що туди точно входитиме, і погодив структуру цього плану. Зараз відбувається робота і на базі РНБО, і на базі ОП, і на базі Кабміну з тим, щоб наповнити ці пункти конкретними речами, які додадуть Україні стійкості у різних напрямках. Я думаю, що ця робота буде завершена десь у грудні, і цей план буде повністю представлений саме у грудні, з усіма деталями і тими додатками, які можуть бути публічними", - розповів радник Зеленського.

Також Литвин зауважив, що координацію всього процесу підготовки Плану Зеленський доручив секретарю РНБО Олександру Литвиненку.

"Але звичайно, що за кожним пунктом закріплені певні люди, які за нього відповідають. Наприклад, якщо це пункт "фронт", то, логічно, що це головком, керівник Генштабу, що туди залучається міністр оборони України, керівники розвідки тощо — тобто, люди, які розуміють саму суть цього пункту", - додав він.

За словами Литвина, деякі речі в документі зокрема щодо оборони, енергетики й виробництва зброї будуть закритими.

"Вони дуже деталізовані вже зараз. Інші речі — те, що стосується, наприклад, питань управління людьми у Силах оборони, певних змін, які там потрібно зробити, або питань культурної політики, питань політики єдності — це все ще потрібно деталізувати і обрати пріоритети з масиву різних напрямків тієї роботи, яку фактично вже робить Кабмін", - сказав він.

Радник президента також акцентував, що План стійкості розбитий на певні напрямки, кожен з яких погоджується людьми, які мають відповідний досвід і пропозиції.