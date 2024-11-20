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На Курщині військові з КНДР зґвалтували вчительку, - "Хочу жити"

Юлія Лаврук
20 листопада, 2024 середа
15:44
Війна з Росією Курськ

Північнокорейські військові 12 листопада зґвалтували 28-річну вчительку в Курській області РФ

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Про це пише проєкт "Хочу жити".

"За інформацією ЗМІ, 12 листопада в селі Кромські Бики група п'яних північнокорейських солдатів вчинила групове зґвалтування 28-річної викладачки РУДН (Російський університет дружби народів, - ред.) на ім'я Анна", - йдеться в повідомленні.

У "Хочу жити" зазначили, що жінку відправили на Курщину в межах програми адаптації північнокорейських солдатів, запущеної російським міноборони.

"Ще пів року тому така новина була б сприйнята як дикий абсурд і сюрреалізм, але сьогодні, через 1000 днів великої війни, це жорстока російська реальність", - додали в проєкті.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Теги:
Відео
Новини
Світ
Кримінал
Росія
КНДР
Курськ
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