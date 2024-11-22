Команда Мессі та Кривцова залишилась без головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Інтер Маямі".

Херардо Мартіно і його тренерський штаб покинули американський клуб буцімто з особистих причин. Аргентинець очолював "Інтер Маямі" з червня 2023 року.

"Для мене було честю працювати у такому особливому клубі та очолювати таку особливу команду. Я насолоджувався своїм перебуванням в "Інтер Маямі" та до кінця життя буду цінувати спогади та стосунки, які тут склалися. Я йду з вдячністю за час, проведений тут, і хотів би висловити щиру подяку всім, хто зробив це можливим", - йдеться у заяві Мартіно.

"Інтер Маямі" вже розпочав пошуки нового головного тренера.