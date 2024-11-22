До України прибула система ППО NASAMS від Канади
У п'ятницю, 22 листопада, міністр оборони Канади Біл Блер під час пресконференції в Оттаві заявив, що обіцяна система протиповітряної оборони NASAMS вже прибула в Україну
Про це повідомляє Укрінформ.
"Не можу розкрити більше деталей щодо цього через операційну безпеку, але ми нарешті мали змогу доставити її", - наголосив він.
Міністр також підкреслив, що новітня система протиповітряної оборони стане вирішальним фактором для України, оскільки "дозволить українцям захищати свої населені пункти".
Довідково. NASAMS – зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіуса дії. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.
- Парламент Канади у вівторок, 19 листопада, ухвалив постанову із закликом до уряду посилити підтримку України у її захисті від російської агресії.
- Станом на четвер, 21 листопада, обіцяна Канадою система ППО NASAMS перебувала у Польщі.
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