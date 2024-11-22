До України прибула система ППО NASAMS від Канади

Про це повідомляє Укрінформ.

"Не можу розкрити більше деталей щодо цього через операційну безпеку, але ми нарешті мали змогу доставити її", - наголосив він.

Міністр також підкреслив, що новітня система протиповітряної оборони стане вирішальним фактором для України, оскільки "дозволить українцям захищати свої населені пункти".

Довідково. NASAMS – зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіуса дії. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.