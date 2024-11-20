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Парламент Канади закликав уряд посилити підтримку України та санкції проти РФ

Світлана Кравченко
20 листопада, 2024 середа
08:36
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Парламент Канади у вівторок, 19 листопада, ухвалив постанову із закликом до уряду посилити підтримку України у її захисті від російської агресії

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Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що внесена депутаткою Гізер Макферсон постанова отримала одностайну підтримку членів Палати громад.

“Палата громад закликає федеральний уряд і надалі надавати Україні значну військову та гуманітарну підтримку з метою встановлення всеосяжного, справедливого й тривалого миру”, - йдеться у тексті документа.

До того ж парламентарі закликали заборонити в Канаді російські державні ЗМІ в усіх формах, підтримати майбутнє членство України в НАТО та посилити санкції проти Росії. 

"Закликаємо до вжиття усіх можливих кроків заради повернення українських військовополонених, незаконно затриманих цивільних та примусово депортованих до Росії дітей, а також підтримки зусиль із притягнення до відповідальності за воєнні злочини та злочин агресії", - йдеться у постанові.

Депутати також визнали, що Україна перебуває "на передовій вільного світу, захищаючи цінності свободи, демократії, глобальної безпеки та прав людини".

Протягом засідання Палати громад Канади у вівторок, 19 листопада, також відбулася хвилина мовчання, під час якої усі депутати вшанували памʼять українців, що віддали життя за свободу й незалежність України.

  • 1 листопада повідомлялося, що Канада готується оголосити новий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з незаконною депортацією українців із тимчасово окупованих територій.
Теги:
Новини
Україна
Канада
санкції проти Росії
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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