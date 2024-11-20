Парламент Канади закликав уряд посилити підтримку України та санкції проти РФ

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що внесена депутаткою Гізер Макферсон постанова отримала одностайну підтримку членів Палати громад.



“Палата громад закликає федеральний уряд і надалі надавати Україні значну військову та гуманітарну підтримку з метою встановлення всеосяжного, справедливого й тривалого миру”, - йдеться у тексті документа.

До того ж парламентарі закликали заборонити в Канаді російські державні ЗМІ в усіх формах, підтримати майбутнє членство України в НАТО та посилити санкції проти Росії.

"Закликаємо до вжиття усіх можливих кроків заради повернення українських військовополонених, незаконно затриманих цивільних та примусово депортованих до Росії дітей, а також підтримки зусиль із притягнення до відповідальності за воєнні злочини та злочин агресії", - йдеться у постанові.

Депутати також визнали, що Україна перебуває "на передовій вільного світу, захищаючи цінності свободи, демократії, глобальної безпеки та прав людини".

Протягом засідання Палати громад Канади у вівторок, 19 листопада, також відбулася хвилина мовчання, під час якої усі депутати вшанували памʼять українців, що віддали життя за свободу й незалежність України.