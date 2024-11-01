Канада готує нові санкції проти РФ за депортацію українців

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі по завершенні конференції щодо Формули миру в Монреалі, передає Укрінформ.

"Учора представник США оголосив про нові санкції проти Росії, пов’язані переважно з депортованими дітьми. Ми зараз займаємося координацією наших санкцій зі США та Євросоюзом", - сказала вона.

Жолі також додала, що Канада прагне й надалі чинити на Росію "максимальний тиск".