Канада готує нові санкції проти РФ за депортацію українців
Канада готується оголосити новий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з незаконною депортацією українців із тимчасово окупованих територій
Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі по завершенні конференції щодо Формули миру в Монреалі, передає Укрінформ.
"Учора представник США оголосив про нові санкції проти Росії, пов’язані переважно з депортованими дітьми. Ми зараз займаємося координацією наших санкцій зі США та Євросоюзом", - сказала вона.
Жолі також додала, що Канада прагне й надалі чинити на Росію "максимальний тиск".
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