Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Австралія стала 41 країною, яка приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Ще одна країна стала на наш бік у боротьбі за права українських дітей, які постраждали від незаконного переміщення та депортації. Ми вдячні Австралії за підтримку та готовність допомогти в поверненні маленьких українців додому!", - зазначив Лубінець.
Він також додав, що Україна продовжує працювати над тим, щоб кожна дитина повернулася додому.
- 30 жовтня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Канаді обговорив питання повернення полонених і викрадених РФ дітей з представницею МЗС ОАЕ.
- Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва й Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов’язання щодо повернення в Україну депортованих дітей і полонених.
- Актуальне
- Важливе