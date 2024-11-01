Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ще одна країна стала на наш бік у боротьбі за права українських дітей, які постраждали від незаконного переміщення та депортації. Ми вдячні Австралії за підтримку та готовність допомогти в поверненні маленьких українців додому!", - зазначив Лубінець.

Він також додав, що Україна продовжує працювати над тим, щоб кожна дитина повернулася додому.