Система ППО NASAMS для України вже у Польщі, - міністр оборони Канади

Про це пише Укрінформ.

"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою. Зараз вона знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон", - сказав Блер.

За його словами, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", - наголосив канадський міністр.