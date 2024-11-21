Система ППО NASAMS для України вже у Польщі, - міністр оборони Канади
Міністр оборони Канади Біл Блер заявив, що закуплена Канадою новітня система протиповітряної оборони NASAMS уже незабаром буде в Україні
Про це пише Укрінформ.
"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою. Зараз вона знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон", - сказав Блер.
За його словами, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.
"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", - наголосив канадський міністр.
- Парламент Канади у вівторок, 19 листопада, ухвалив постанову із закликом до уряду посилити підтримку України у її захисті від російської агресії.
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