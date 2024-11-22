У США затримали норвезького студента за підозрою в шпигунстві на користь Росії та Ірану

Про це інформує Associated Press.

Чоловіка утримуватимуть під вартою протягом чотирьох тижнів.

За даними норвезької громадської телерадіокомпанії NRK, він є співвласником охоронної фірми разом з громадянином Норвегії та громадянином країни Східної Європи з подвійним громадянством. Поліція Осло заявила про перегляд ліцензії на діяльність компанії.

Національна розвідувальна служба Норвегії (PST) повідомила, що чоловіка заарештовано за підозрою у загрозі національній безпеці, пов’язаній з розвідувальною діяльністю.

Судовий ордер вказує на знайдені записи розмов підозрюваного з, імовірно, його куратором. За даними видання, затриманий зізнався у зборі та передачі інформації російській та іранській розвідкам.

Представник PST Томас Блом підтвердив, що чоловік працював охоронцем в американському посольстві. Наразі у справі немає інших підозрюваних.

Адвокат підозрюваного заявив, що його клієнт визнає співпрацю з іноземною державою, але заперечує звинувачення в шпигунстві.

Також стало відомо, що затриманий є студентом Арктичного університету UiT. У виданні зазначили, що це другий подібний випадок в цьому університеті за останні роки. Попередній випадок стосувався запрошеного дослідника, який виявився російським громадянином під прикриттям.