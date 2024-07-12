В Австралії заарештували військову та її чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Про це повідомляє BBC.

За даними слідства, подружжя, громадянами Австралії російського походження, отримали матеріали Австралійських сил оборони (ADF), щоб поділитися ними з Москвою.

Проте австралійська поліція заявляє, що "значного компрометування" військових таємниць не виявлено.

40-річна рядова армії Кіра Корольова та її 62-річний чоловік Ігор Корольов постали перед судом у Брісбені в п’ятницю за одним пунктом звинувачення у підготовці до шпигунства, що передбачає термін ув’язнення до 15 років.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе сказав, що він був "широко проінформований" службами безпеки країни, але не буде коментувати справу безпосередньо, оскільки вона зараз розглядається судами.

Комісар федеральної поліції Австралії (AFP) Ріс Кершоу сказав, що подружжя було в Австралії понад десять років до ймовірного злочину і обоє стали громадянами кілька років тому.

Ігор працював самозайнятим робітником, а Кіра була техніком з інформаційних систем в армії, на цю посаду вона отримала допуск, кажуть у поліції.

Кершоу стверджував, що вона таємно їздила до Росії під час відпустки, а потім доручила Ігорю отримати доступ до її робочого облікового запису та надіслати конфіденційні матеріали, щоб вона могла переслати їх російській владі.

Комісар федеральної поліції сказав, що розслідування щодо того, чи був будь-який із матеріалів доставлений їм, все ще триває, додавши, що звинувачення можуть бути підвищені.

Характер документів і те, як владі було повідомлено про ймовірні злочини, невідомий. Проте правоохоронці наголошують, що поточна загроза шпигунства реальна.

"Кілька країн прагнуть викрасти секрети Австралії. Ми не можемо бути наївними та самовдоволеними. Якщо ви шпигуєте в цій країні, ми шукаємо вас. Якщо за вами шпигують у цій країні, ми стежимо за вами", - додав керівник австралійського шпигунського агентства Майк Берджесс.