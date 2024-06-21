Українець, росіянин та вірменин: у Німеччині затримали трьох людей за підозрою у шпигунстві за громадянином України
Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про арешт трьох людей за підозрою у шпигунстві за українцем нам користь неназваної іноземної спецслужби
Про це інформує Reuters.
Так, 19 червня підозрювані проводили стеження за українцем у кафе у Франкфурті-на-Майні.
Згідно з повідомленням, затриманими виявились громадянин України Роберт А., громадянин Вірменії Вардгес І. та громадянин Росії Арман С., які за завданням іноземної спецслужби приїхали до Німеччини, щоб зібрати інформацію про українця, який там проживав.
- 19 червня повідомлялось, що у Болгарії затримали за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави 23-річного чоловіка з українськими документами, який пробрався на територію ТЕС "Мариця-Схід-2".
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