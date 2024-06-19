У Болгарії затримали чоловіка з українськими документами за підозрою у шпигунстві
У Болгарії затримали за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави 23-річного чоловіка з українськими документами, який пробрався на територію ТЕС "Мариця-Схід-2"
Про це повідомляє Nova.bg.
Зазначено, що чоловіка з українськими документами затримали охоронці теплоелектростанції. У ході обшуків у фігуранта виявили мобільні телефони, фотоапарати, а також SIM-карти й карти пам’яті.
Чоловіка затримали за збирання для іноземної держави інформації, яка містить держтаємницю.
Водночас підкреслюється, що наразі готують експертизи, які визначать, чи фотографував затриманий стратегічні об’єкти, якщо так - які саме. Також буде встановлено, чи є фігурант громадянином України, чи займається шпигунською діяльністю та як він потрапив на територію ТЕС.
За словами заступника міського прокурора Софії Христа Крастева, національній безпеці Болгарії нічого не загрожує.
Наразі прокуратура готується подати клопотання про безстроковий арешт затриманого.
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