Хотів відкупитися за $20 тис. від митниці Румунії: українського контрабандиста схопили з підробками брендового взуття

Про це інформує Національне антикорупційне управління Румунії.

"Прокурори Національної антикорупційної дирекції - Територіальної служби Констанца видали наказ про притягнення до кримінальної відповідальності та затримання на 24 години, починаючи з 31 травня 2024 року, громадянина України, якого звинувачують у скоєнні злочину купівлі впливу, в безперервній формі", - йдеться у повідомленні.

Згідно з постановою прокуратури, протягом травня обвинувачений нібито неодноразово обіцяв співробітнику румунської митної служби хабар на загальну суму 90 тисяч доларів США, аби той використав вплив "на посадових осіб, наділених контрольними повноваженнями на двох митницях повіту Констанца", аби отримати дозвіл на в'їзд до Румунії чотирьох контейнерів - по щонайменше 990 коробок у кожному - з репліками відомих брендів взуття.

Українець нібито пообіцяв перерахувати кошти за три контейнери суму в розмірі 20 тисяч доларів за кожний.

Так, 31 травня чоловік ніби перерахував румунському митнику 20 тисяч доларів США для завершення митних формальностей для одного з контейнерів, у зв'язку з чим антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину на місці події.

Обвинуваченому було повідомлено про його процесуальний статус та обвинувачення відповідно до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу.

Обвинувачений постане перед судом Констанци 1 червня 2024 року з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту строком на 30 діб.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.