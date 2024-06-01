Хотів відкупитися за $20 тис. від митниці Румунії: українського контрабандиста схопили з підробками брендового взуття
У п'ятницю, 31 травня, у порту Констанца затримали українця під час спроби дати митникам хабар у розмірі 20 тис. доларів за дозвіл ввезти в країну контейнер з підробками брендового взуття
Про це інформує Національне антикорупційне управління Румунії.
"Прокурори Національної антикорупційної дирекції - Територіальної служби Констанца видали наказ про притягнення до кримінальної відповідальності та затримання на 24 години, починаючи з 31 травня 2024 року, громадянина України, якого звинувачують у скоєнні злочину купівлі впливу, в безперервній формі", - йдеться у повідомленні.
Згідно з постановою прокуратури, протягом травня обвинувачений нібито неодноразово обіцяв співробітнику румунської митної служби хабар на загальну суму 90 тисяч доларів США, аби той використав вплив "на посадових осіб, наділених контрольними повноваженнями на двох митницях повіту Констанца", аби отримати дозвіл на в'їзд до Румунії чотирьох контейнерів - по щонайменше 990 коробок у кожному - з репліками відомих брендів взуття.
Українець нібито пообіцяв перерахувати кошти за три контейнери суму в розмірі 20 тисяч доларів за кожний.
Так, 31 травня чоловік ніби перерахував румунському митнику 20 тисяч доларів США для завершення митних формальностей для одного з контейнерів, у зв'язку з чим антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину на місці події.
Обвинуваченому було повідомлено про його процесуальний статус та обвинувачення відповідно до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу.
Обвинувачений постане перед судом Констанци 1 червня 2024 року з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту строком на 30 діб.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
-
У середу, 29 травня, стало відомо, що прикордонникам вдалося затримати "пасажира-невидимку", який намагався незаконно потрапити в Молдову.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.81Продаж 44.71
- Актуальне
- Важливе