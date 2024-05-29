Прикордонники спіймали "пасажира-невидимку", який намагався незаконно виїхати у Молдову
У середу, 29 травня, стало відомо, що прикордонникам вдалось затримати "пасажира-невидимку", який намагався незаконно потрапити у Молдову
Про це ДПСУ повідомляє у Telegram.
"Водій вантажівки, який пізно ввечері прямував з України, стверджував, що їде один. Проте під час огляду кабіни прикордонники виявили чоловіка, який сховався у складеному спальному місці", - розповіли у Держприкордонслужбі.
У ДПСУ назвали чоловіка "пасажиром-невидимкою". Стосовно порушника складено адмінпротокол.
"Водія передали Нацполіції разом з повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення", - додали прикордонники.
- 26 травня румунські прикордонники затримали двох українців, яких підозрюють у нападі на українського прикордонника на Закарпатті.
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