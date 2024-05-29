Прикордонники спіймали "пасажира-невидимку", який намагався незаконно виїхати у Молдову

Про це ДПСУ повідомляє у Telegram.

"Водій вантажівки, який пізно ввечері прямував з України, стверджував, що їде один. Проте під час огляду кабіни прикордонники виявили чоловіка, який сховався у складеному спальному місці", - розповіли у Держприкордонслужбі.

У ДПСУ назвали чоловіка "пасажиром-невидимкою". Стосовно порушника складено адмінпротокол.

"Водія передали Нацполіції разом з повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення", - додали прикордонники.