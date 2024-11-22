Інформацію про загрози не потрібно сприймати, як дозвіл на вихідний, – Зеленський

Про це президент сказав у вечірньому зверненні.

"Коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх – від Верховної Ради та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що коли лунає сигнал повітряної тривоги потрібно реагувати та йти в укриття. Він наголосив, що "якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати".

Президент також додав, що російський диктатор Володимир Путін й надалі залякуватиме українців, і важливо вміти правильно реагувати та "робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна".