Інформацію про загрози не потрібно сприймати, як дозвіл на вихідний, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли немає повітряної тривоги держава, виробництва і посольства повинні працювати
Про це президент сказав у вечірньому зверненні.
"Коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх – від Верховної Ради та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах", - сказав Зеленський.
Водночас він зазначив, що коли лунає сигнал повітряної тривоги потрібно реагувати та йти в укриття. Він наголосив, що "якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати".
Президент також додав, що російський диктатор Володимир Путін й надалі залякуватиме українців, і важливо вміти правильно реагувати та "робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна".
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