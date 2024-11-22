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На Харківському напрямку помітили північнокорейських військових

Влад Дідусь
22 листопада, 2024 п'ятниця
20:18
Війна з Росією Кім Чен Ин інспектує війська КНДР

У пʼятницю, 22 листопада, стало відомо, що на Харківському напрямку фіксують військових із КНДР, які воюють на боці російських терористів

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Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак, передає Суспільне.

"Бачимо, що вже на нашому напрямку є військовослужбовці з КНДР. Я бачу, що вони розділяються на підрозділи, підсилюють свої бойові й на передній лінії роблять маленьке накопичування. Очікують гіршої погоди, бо для противника — це найкращий момент, щоб проводити штурмові дії", — йдеться у повідомленні.

Точна кількість північнокорейських бійців не розголошується. За словами Кішака, росіяни продовжують "м'ясні штурми" без застосування великої кількості важкої техніки.

"Техніка, яка в них лишилась, — це пара недопалених танків і мотоблоки", - додав Назарій Кішак.

Речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов у розмові з Суспільним також підтвердив появу північнокорейських військових на Харківському напрямку.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
Харків
російська армія
ЗСУ
окуповані території
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Вовчанськ
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