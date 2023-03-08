Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії, – Зеленський
Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту, які тривають у цій країні
Про це він зазначив у вечірньому зверненні 8 березня.
"Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії", – сказав Зеленський.
Він додав, що "немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії", наголосивши, що Україна бажає Тбілісі демократичного, європейського успіху.
"Ми хочемо бути в Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи", – скаазав Зеленський.
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- У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".
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- Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів"
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