Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії, – Зеленський

Про це він зазначив у вечірньому зверненні 8 березня.

"Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії", – сказав Зеленський.

Він додав, що "немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії", наголосивши, що Україна бажає Тбілісі демократичного, європейського успіху.

"Ми хочемо бути в Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи", – скаазав Зеленський.