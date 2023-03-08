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"Майдан приніс в Україну війну", - глава керівної партії Грузії порівняв країни

8 березня, 2023 середа
14:41
Світ Протести у Тбілісі

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що війна в Україні стала наслідком подій Майдану та порівняв країни

Про це інформує "Ехо Кавказу".

"Що з Майданом і що він приніс Україні? Вони втратили Крим і більшу частину Луганська і Донецька, продовження всього цього - війна, яка сьогодні йде в Україні", - каже Кобахідзе і додає, що це результат процесів, яких хочуть радикали в Грузії. 

Голова керівної партії "Грузинська мрія" прокоментував слова євродепутатки Віоли фон Крамон щодо схожості подій розгону акції в Тбілісі минулої ночі та Майдану в Україні у 2013-2014 роках.

"Що стосується порівняння з Майданом, по-перше, я вам скажу, що у в'язниці перебуває грузинський Янукович, і його звуть Міхеїл Саакашвілі. Ми будемо діяти не за порядком денним радикалів, порядком денним Віоли фон Крамон, а відповідно до інтересів грузинського суспільства", - наголосив Кобахідзе.

Також політик заявив, що його партія діє "в інтересах суспільства", а радикальна опозиція ввела всіх в оману у зв'язку з обговоренням у парламенті законопроєкт про "іноагентів". Кобахідзе назвав такі заяви спекуляціями, ухвалення закону негативно позначиться на отримання Грузією статусу кандидата в ЄС.

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Керівна партія, після ухвалення законопроєктів у першому читанні, чекатиме на висновок Венеціанської комісії, на що піде менше ніж три місяці.

Крім того, Кобахідзе сказав, що всі, хто порушив закон на акції протесту, мають бути покарані за всією суворістю закону: "Ми підемо вперед із християнством до Європи! Ми будемо йти вперед із суверенітетом у бік Європи! Ми гідно підемо вперед у бік Європи".

Одночасно назвавши "революцію троянд" 2003 року в Грузії "революцією іноагентів", яка принесла країні дев'ять антиєвропейських років".

Відзначимо, що 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

  • Молодь сприйняла законопроєкт про іноагентів як меседж від влади, що вона може перетворити Грузію в РФ, заявив політолог Васадзе.  
  • У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  
Новини
Грузія
акції протестів
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