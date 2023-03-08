Молодь сприйняла законопроєкт про іноагентів як меседж від влади, що вона може перетворити Грузію в РФ, - політолог Васадзе

Про це в ефірі Еспресо заявив грузинський політолог Гела Васадзе.

"На третю годину дня у Тбілісі запланований великий мітинг. Це не мітинг опозиції, а мітинг протесту. Значну частину протесту склала молодь і це дуже небезпечно для влади, тому що у Грузії особливе ставлення до молоді (до років 30). Всі у кого є батьки - всі діти", - сказав він.

Політолог додав, що коли у Грузії розганяють протест, він не гасне.

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"Влада думала, що вона ухвалить цей закон - він не стосується населення, а неурядових організацій, медіа. Вони вважали, що таких протестів не буде - це стало для влади дуже неприємною несподіванкою. Головний меседж - ми ніколи не будемо Росією. Сам цей законопроєкт є досить вегетаріанським. Молодь сприйняла його як чіткий меседж влади, що вона може робити все, що завгодно і перетворити Грузію в Росію. Ні, не можуть. Про це їм казали міжнародні партнери, неурядові організації, опозиція - влада не послухала. Зараз про це їм каже молодь", - підсумував політолог.